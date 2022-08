LIVE Atletica, Mondiali U20 in DIRETTA: Cavo e Seramondi vanno a caccia della finale nei 400 ostacoli (Di mercoledì 3 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.13 Al via la seconda semifinale dove Alessia Seramondi si presenta con il miglior tempo stagionale mondiale di categoria (57?29). 22.10 Questa la seconda semifinale: Gautadottir (Norvegia), Mitsiouli (Grecia), Seramondi (Italia), Nel (Sudafrica), Guthrie (Australia), Smith (Isole Vergini), Henriques (Danimarca), Pye (Regno Unito). 22.07 Vince Akala Garrett (Usa) in 57?28 davanti alla svedese Hanna Karlsson (57?34). Ludovica Cavo è terza in 57?78 ed è in lizza per un ripescaggio in finale. 22.05 Pioggia a Cali, al via la prima semifinale dei 400 ostacoli femminili con al via l’azzurra Ludovica Cavo. 22.03 Tra poco al via la prima semifinale ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.13 Al via la seconda semidove Alessiasi presenta con il miglior tempo stagionale mondiale di categoria (57?29). 22.10 Questa la seconda semi: Gautadottir (Norvegia), Mitsiouli (Grecia),(Italia), Nel (Sudafrica), Guthrie (Australia), Smith (Isole Vergini), Henriques (Danimarca), Pye (Regno Unito). 22.07 Vince Akala Garrett (Usa) in 57?28 davanti alla svedese Hanna Karlsson (57?34). Ludovicaè terza in 57?78 ed è in lizza per un ripescaggio in. 22.05 Pioggia a Cali, al via la prima semidei 400femminili con al via l’azzurra Ludovica. 22.03 Tra poco al via la prima semi...

