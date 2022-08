L’ex Ken Umano Jessica Alves diventata Barbie | 90 interventi chirurgici e un milione di sterline

Leggi su newscronaca.myblog

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Trasformazione completata. Ora è unaa tutti gli effetti Rodrigo, ormai, che ha terminato le diverse operazioni per assomigliare alla bambola più famosa al mondo.di Giacomo Urtis, nota per essersi sottoposta a numerosiper diventare Ken, è ufficialmente entrata nel “world”. Al programma This Morning ha raccontato il suo drastico cambiamento per cui ha investito 1di. «Dopo tantidi chirurgia plastica, ho raggiunto questo look e quindi assomiglio a. Penso di avere un bell’aspetto, mi sento bene e quando mi sveglio e mi guardo allo specchio dico grazie a Dio ogni mattina» ha commentato ...