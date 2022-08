L’ex giocatore del Liverpool afferma di aver ripreso la sua “vita” dopo aver lasciato il programma di Klopp alle spalle (Di mercoledì 3 agosto 2022) Breaking: Il centrocampista offensivo del Brighton Adam Lallana afferma di aver “ottenuto un po’ più di vita” da quando ha lasciato il Liverpool due stagioni fa. L’ex nazionale inglese ha lasciato il Liverpool nell’estate del 2020 con il Brighton, squadra della Premier League, che lo ha preso a parametro zero. Lallana ha sofferto gravemente di infortuni durante il suo periodo ad Anfield, giocando 125 partite nelle sue prime tre stagioni prima di giocare solo 53 volte nelle sue ultime tre stagioni nel Merseyside. Scegliere gli XI del giorno di apertura dei Big Six: lo stesso vecchio Man Utd, Arsenal invariato Il boss del Liverpool Jurgen Klopp ha sempre parlato molto bene di Lallana e l’anno scorso ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 3 agosto 2022) Breaking: Il centrocampista offensivo del Brighton Adam Lallanadi“ottenuto un po’ più di” da quando haildue stagioni fa.nazionale inglese hailnell’estate del 2020 con il Brighton, squadra della Premier League, che lo ha preso a parametro zero. Lallana ha sofferto gravemente di infortuni durante il suo periodo ad Anfield, giocando 125 partite nelle sue prime tre stagioni prima di giocare solo 53 volte nelle sue ultime tre stagioni nel Merseyside. Scegliere gli XI del giorno di apertura dei Big Six: lo stesso vecchio Man Utd, Arsenal invariato Il boss delJurgenha sempre parlato molto bene di Lallana e l’anno scorso ...

