fleinaudi : La lettera aperta del nostro Presidente @avvbenedetto a @CarloCalenda ??? - repubblica : Lettera aperta degli scienziati del clima alla politica italiana - Giona_libri : RT @Giulio_Firenze: Lettera aperta degli scienziati del clima alla politica italiana - cesarebrogi1 : RT @Giulio_Firenze: Lettera aperta degli scienziati del clima alla politica italiana - enricomontibell : RT @maxpesciolino: Lettera aperta #DiMaiali -

SaluteInternazionale

I lavoratori hanno scritto una: 'La nostra azienda, in questi oltre 110 anni di funzionamento, si è sempre dimostrata una risorsa importante per la crescita del nostro territorio oltre ...E lo fa con unafirmata anche d a Carlo Barbante e Antonello Pasini del Cnr e Antonio Navarra dell'università di Bologna . 'Votate per chi si batte a favore dell'ambiente' Lo spunto è ... Lettera Aperta ai Segretari dei Partiti | SaluteInternazionale La replica di Daviddi al sindaco di Scandiano: "Solo promesse per due anni. Nasciuti non faccia il giudice e non semplifichi la questione" ...La comunità scientifica chiede che la lotta alla crisi climatica venga posta in cima all'agenda politica e offre il suo contributo per elaborare ...