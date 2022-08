Letta, Renzi, i Verdi e Sinistra italiana: ecco le ultime novità a sinistra (Di mercoledì 3 agosto 2022) Il segretario del Pd: "Renzi oggi ha deciso di correre da solo, se volesse cambiare idea sono pronto a incontrarlo". E dice di volere a tutti i costi un accordo coi i Verdi e sinistra italiana Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 3 agosto 2022) Il segretario del Pd: "oggi ha deciso di correre da solo, se volesse cambiare idea sono pronto a incontrarlo". E dice di volere a tutti i costi un accordo coi i

gennaromigliore : Emma #Bonino è stata eletta in un collegio blindato da #Renzi. Oggi chiede un collegio blindato a Letta e mette un… - demagistris : Letta,Calenda,Di Maio,Mastella,Brunetta,Gelmini,Carfagna,Bonelli,Fratoianni,Renzi,Draghi,invio armi,inceneritori,nu… - BelpietroTweet : Calenda estorce a Letta un patto per avere il 30% dei collegi uninominali spartiti col Pd. Un’intesa figlia della p… - lella_50 : RT @Paologlover: Letta, Calenda e Bonino ci hanno convinto in tantissimi… voteremo in massa Matteo Renzi - Rossana44792035 : RT @maurizioft: altro che #AVLD #Punto0 dell'accordo tra #Calenda e chi guida il #PD (Franceschini Letta Zingaretti DelRio) azzerare Renzi… -