Lee Ryan dei Blue è stato arrestato | “Ammanettato e portato via”

Leggi su biccy

(Di mercoledì 3 agosto 2022) I fan deisanno bene che Leeè sempreil membro più problematico della band. Sembrava però che il cantante inglese avesse messo la testa a posto, un anno fa aveva anche fatto coming out e si era allontanato dai social per non cadere nelle provocazioni degli hater. Poi è arrivata la bancarotta, alcune multe salate e Leeha detto di non avere più un soldo per pagarle e di rischiare quindi il carcere. E in cella purtroppo c’è finito davvero. Leearrein Inghilterra. Domenica 31 luglio, il cantante di Breathe Easy èaccusato di essersi imbarcato con 20 minuti di ritardo su un volo della British Airways da Glasgow a Londra e soprattutto di aver aggredito il personale. “Ha reso l’atmosfera davvero tesa in aereo. Lui è diventato davvero ...