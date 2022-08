Le giravolte in politica e il fischio dell’arbitro che nessuno ha sentito

Leggi su formiche

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Byron Moreno ammise di avere sbagliato, diciassette anni dopo: “Il fallo su Zambrotta era da espulsione”. Non era l’unico episodio che l’arbitro ecuadoriano si vide contestare durante gli ottavi di finale tra Italia e Corea del Sud. Masi ricorda l’autore del fallo. Tutti quello del fischietto che non fischiava. I falli non sono patologie del gioco. La mancata sanzione, invece, è un elemento che falsa la contesa. Oddio, anche l’arbitro può sbagliare, ma in certi casi l’arbitraggio dovrebbe somigliare più alla certificazione notarile, che non può prevedere errori. In queste settimane convulse che ci porteranno al voto anticipato del 25 settembre vedremo falli a ripetizione. Dobbiamo augurarci che arbitri e guardalinee (e soprattutto i notai delle Istituzioni) non sbaglino troppo e procedano a sanzionare gli errori. E qualche errore ...