Lazio, Casale si presenta: "Qui per dimostrare il mio valore" (Di mercoledì 3 agosto 2022) Lazio Casale- La Lazio continua il suo ritiro in tournèe Tedesca, gli uomini di Sarri fra poco faranno ritorno a Formello. Lavoro ancora personalizzato per Immobile che, ha fatto ritorno prima a casa. Palestra anche per Milinkovic. Nicolò Casale, nuovo difensore centrale della Lazio, si è presentato ai microfoni ufficiali dei Capitolini. Ha parlato di vari argomenti tra cui la sua scelta di giocare nella Lazio e dei prossimi obbiettivi futuri. Di seguito, ecco le parole del difensore ex Verona: Sull'ultima gara di Campionato: "L'ultima partita di campionato ho giocato contro la Lazio, sapevo che c'era questo interesse. Ma sono andato in campo senza pensarci. In pochissimi mesi mi sono ritrovato qua e sono felicissimo, l'ho voluto fortemente".

