L'appello degli scienziati ai politici per il clima. Il Nobel Parisi: «Votate chi si batte per l'ambiente» (Di mercoledì 3 agosto 2022) La Sisc, Società italiana per le scienze del clima, lancia un appello alla politica per le elezioni. In una lettera aperta firmata, tra gli altri, da Carlo Barbante e Antonello Pasini del Cnr e Antonio Navarra dell'università di Bologna gli scienziati prendono spunto dalle urne prossime venture: «Come scienziati del clima siamo pronti a fornire il nostro contributo per elaborare soluzioni e azioni concrete che siano scientificamente fondate, praticabili ed efficaci. Ma chiediamo con forza alla politica di considerare la crisi climatica come un problema prioritario da affrontare, perché mina alla base tutto il nostro futuro. Ci aspettiamo dunque elaborazioni di programmi politici approfonditi su questi temi. E una pronta azione del prossimo governo sul tema della lotta alla crisi ...

