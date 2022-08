Landi Renzo, da Fondo Gid 19 mln per transizione energetica nell'automotive (Di mercoledì 3 agosto 2022) Roma, 3 ago. (Labitalia) - Oltre 19 milioni di euro per favorire la transizione energetica nel settore automotive. E' il prestito ottenuto, grazie al Fondo Gid (Grandi imprese in difficoltà), dall'... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 3 agosto 2022) Roma, 3 ago. (Labitalia) - Oltre 19 milioni di euro per favorire lanel settore. E' il prestito ottenuto, grazie alGid (Grandi imprese in difficoltà), dall'...

lifestyleblogit : Landi Renzo, da Fondo Gid 19 mln per transizione energetica nell'automotive - - TV7Benevento : Landi Renzo, da Fondo Gid 19 mln per transizione energetica nell'automotive - - LocalPage3 : Landi Renzo, da Fondo Gid 19 mln per transizione energetica nell'automotive - TamburiTIP : RT @TamburiTIP: Dai biocarburanti all'idrogeno, Shopping usa per Landi Renzo @TamburiTIP via @L_Economia - cberrets : RT @TamburiTIP: Dai biocarburanti all'idrogeno, Shopping usa per Landi Renzo @TamburiTIP via @L_Economia -