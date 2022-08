Landi Renzo, da Fondo Gid 19 mln per transizione energetica nell'automotive (Di mercoledì 3 agosto 2022) Roma, 3 ago. (Labitalia) - Oltre 19 milioni di euro per favorire la transizione energetica nel settore automotive. E' il prestito ottenuto, grazie al Fondo Gid (Grandi imprese in difficoltà), dall'azienda Landi Renzo, con sede principale a Reggio Emilia e filiali internazionali, attiva da oltre sessant'anni nel settore dei sistemi di alimentazione per autotrazione. L'azienda progetta, produce e commercializza sistemi ecocompatibili di alimentazione a Gpl e metano. Gestito da Invitalia e istituito dal ministero dello Sviluppo economico, il Fondo è destinato alle grandi imprese in difficoltà dopo la pandemia e mette a disposizione finanziamenti agevolati a 5 anni. "Il Gruppo Landi Renzo - spiega l'ad Cristiano Musi - è un player ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 agosto 2022) Roma, 3 ago. (Labitalia) - Oltre 19 milioni di euro per favorire lanel settore. E' il prestito ottenuto, grazie alGid (Grandi imprese in difficoltà), dall'azienda, con sede principale a Reggio Emilia e filiali internazionali, attiva da oltre sessant'anni nel settore dei sistemi di alimentazione per autotrazione. L'azienda progetta, produce e commercializza sistemi ecocompatibili di alimentazione a Gpl e metano. Gestito da Invitalia e istituito dal ministero dello Sviluppo economico, ilè destinato alle grandi imprese in difficoltà dopo la pandemia e mette a disposizione finanziamenti agevolati a 5 anni. "Il Gruppo- spiega l'ad Cristiano Musi - è un player ...

