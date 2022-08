L' ammucchiata di Letta muore al giorno uno? Clamorosa rivolta | e i grillini

(Di mercoledì 3 agosto 2022) La grandesi sfalda subito? Possibile. Già, perché un centrosinistra tutto da ridere esplode all'indomani dell'accordicchio tra Enricoe Carlo Calenda, tra Pd e Azione. Intesta che sin dal principio aveva fatto storcere assai il naso a Verdi e Sinistra Italiana, alias a Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. Dunque, la mano tesa da parte dia questi due: nella serata di ieri, martedì 2 agosto, era stato annunciato un incontro per oggi tra il segretario dem e i leader dei due partitini. Peccato che, l'incontro non si farà. La comunicazione arriva da Fratoianni e Bonelli, in una nota ove spiegano: "Registriamo comunemente un profondo disagio nel paese e in particolare nel complesso dell'elettorato di centrosinistra che ha a cuore la difesa della democrazia, la giustizia climatica e sociale". E ancora, aggiungono: ...

pietroraffa : Conte che definisce 'ammucchiata' l'accordo Letta-Calenda dopo essere stato al Governo con quasi tutti i partiti es… - demagistris : Letta,Calenda,Di Maio,Mastella,Brunetta,Gelmini,Carfagna,Bonelli,Fratoianni,Renzi,Draghi,invio armi,inceneritori,nu… - AndreaVenanzoni : Si sta per tenere un incontro Letta - Di Maio. Siglato l'accordo con Calenda, da cui Di Maio è escluso, ora il PD s… - BrunellaCalabre : RT @pietroraffa: Conte che definisce 'ammucchiata' l'accordo Letta-Calenda dopo essere stato al Governo con quasi tutti i partiti esistenti… - pensamax : RT @annidicera: Tutto è bene quello che finisce in ammucchiata #Letta #Calenda #PD #Azione #Fratoianni #DiMaio -

