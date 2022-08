L’amatissima cantante crolla e denuncia l’orrendo passato | “Anni di violenze e pesanti abusi fisici ed emotivi”

pesaronews : Due sere di mezza estate con l’amatissima Drusilla Foer, carismatica icona di stile, cantante e attrice, che stupir… -

Tutto Notizie

...nell'ultimo mese estivo programma uno speciale concerto con'...mese estivo programma uno speciale concerto convoce dei ...in chiave jazzistica dei grandi successi dellagenovese. ...Beautiful, la moglie del famosoarriva nel cast: ...'attrice non è nuova al mondo della soap opera: per molti anni ha ... nell'serie tv Beautiful. Se non temete spoiler e volete ... Orietta Berti, il gesto del fan è folkloristico: “L’ho fatto solo per te”