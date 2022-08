L’agguato al Bar del Parco di Pescara: il filmato del killer che entra nel dehors e spara – Il video (Di mercoledì 3 agosto 2022) Prima i colpi attraverso la siepe. Poi l’entrata nel dehor passando tra i vasi e gli altri spari. Un video delle telecamere di sorveglianza descrive la sparatoria al Bar del Parco in via Ravasco a Pescara. Si vede il killer che spara a distanza ravvicinata mirando alla testa. Poi rovescia una sedia, prende le chiavi di un’automobile e uno o entrambi i telefoni cellulari e, infine, la fuga. Mentre le vittime sono a terra e tutto attorno le persone sono nascoste sotto ai tavoli. Il gesto di rubare i telefonini si accorda con le prime ipotesi sull’attacco: Walter Albi e Luca Cavallito erano lì ad attendere qualcuno. Hanno invece trovato il killer. Attraverso i dispositivi sarebbe stato possibile ricostruire gli ultimi contatti di Albi e ... Leggi su open.online (Di mercoledì 3 agosto 2022) Prima i colpi attraverso la siepe. Poi l’ta nel dehor passando tra i vasi e gli altri spari. Undelle telecamere di sorveglianza descrive latoria al Bar delin via Ravasco a. Si vede ilchea distanza ravvicinata mirando alla testa. Poi rovescia una sedia, prende le chiavi di un’automobile e uno ombi i telefoni cellulari e, infine, la fuga. Mentre le vittime sono a terra e tutto attorno le persone sono nascoste sotto ai tavoli. Il gesto di rubare i telefonini si accorda con le prime ipotesi sull’attacco: Walter Albi e Luca Cavallito erano lì ad attendere qualcuno. Hanno invece trovato il. Attraverso i dispositivi sarebbe stato possibile ricostruire gli ultimi contatti di Albi e ...

