L’accusa di Repubblica: «L’ombra della ‘ndrangheta sul plenipotenziario di Salvini in Calabria» (Di mercoledì 3 agosto 2022) La Repubblica all’attacco di Matteo Salvini a causa di Domenico Furgiuele. Il deputato leghista è stato da poco nominato dal Capitano responsabile della campagna elettorale in Calabria. Ma secondo il quotidiano Furgiuele avrebbe da spiegare qualche “connessione” con la ‘ndrangheta. La prima è squisitamente familiare: il suocero Salvatore Mazzei è finito in carcere per una condanna per estorsione. Ed è stato destinatario di un sequestro in quanto «imprenditore di riferimento dei clan», come ha scritto la procura guidata da Nicola Gratteri. Furgiuele ha già risposto a questa accusa, dicendosi colpevole, sì, ma solo di essersi innamorato della moglie. Ma, spiega oggi il quotidiano, c’è anche un altro collegamento. Che riguarda la società Terina, di cui è stato socio fino all’elezione ... Leggi su open.online (Di mercoledì 3 agosto 2022) Laall’attacco di Matteoa causa di Domenico Furgiuele. Il deputato leghista è stato da poco nominato dal Capitano responsabilecampagna elettorale in. Ma secondo il quotidiano Furgiuele avrebbe da spiegare qualche “connessione” con la. La prima è squisitamente familiare: il suocero Salvatore Mazzei è finito in carcere per una condanna per estorsione. Ed è stato destinatario di un sequestro in quanto «imprenditore di riferimento dei clan», come ha scritto la procura guidata da Nicola Gratteri. Furgiuele ha già risposto a questa accusa, dicendosi colpevole, sì, ma solo di essersi innamoratomoglie. Ma, spiega oggi il quotidiano, c’è anche un altro collegamento. Che riguarda la società Terina, di cui è stato socio fino all’elezione ...

luragiuseppe : RT @MaxFerrari: Naturalmente Repubblica accusa i serbi e scrive 'la Serbia come la Russia si ostina a non riconoscere l'indipendenza del Ko… - 78Cavallo : RT @Eugenio46714980: Un'accusa virgolettata in prima pagina, il virgolettato attribuito ad una persona precisa, l'accusa ad un Ministero de… - Eugenio46714980 : Un'accusa virgolettata in prima pagina, il virgolettato attribuito ad una persona precisa, l'accusa ad un Ministero… - EnricoAntonio68 : RT @MaxFerrari: Naturalmente Repubblica accusa i serbi e scrive 'la Serbia come la Russia si ostina a non riconoscere l'indipendenza del Ko… - MaxFerrari : RT @MaxFerrari: Naturalmente Repubblica accusa i serbi e scrive 'la Serbia come la Russia si ostina a non riconoscere l'indipendenza del Ko… -