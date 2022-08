La visita di Nancy Pelosi a Taiwan: la Cina «non rinuncia all’opzione militare» (Di mercoledì 3 agosto 2022) Gli Stati Uniti «non abbandoneranno il proprio impegno nei confronti di Taiwan». Il discorso della speaker della Camera Usa Nancy Pelosi durante l’incontro a Taipei con la presidente Tsai Ing-wen non nomina la Cina. Ma Pechino è il convitato di pietra dell’incontro, mentre Pelosi ha ricevuto un’onorificenza per gli sforzi profusi nella collaborazione tra Washington e Taipei. Mentre Tsai ha detto di ritenerla «una autentica amica» del paese, che «è un partner affidabile degli Usa» e «nessuna minaccia militare ci potrebbe far arretrare». Pelosi, da parte sua, ha assicurato il supporto bipartisan del Congresso alla causa di Taiwan. L’onorificenza La visita a Taiwan rende Nancy ... Leggi su open.online (Di mercoledì 3 agosto 2022) Gli Stati Uniti «non abbandoneranno il proprio impegno nei confronti di». Il discorso della speaker della Camera Usadurante l’incontro a Taipei con la presidente Tsai Ing-wen non nomina la. Ma Pechino è il convitato di pietra dell’incontro, mentreha ricevuto un’onorificenza per gli sforzi profusi nella collaborazione tra Washington e Taipei. Mentre Tsai ha detto di ritenerla «una autentica amica» del paese, che «è un partner affidabile degli Usa» e «nessuna minacciaci potrebbe far arretrare»., da parte sua, ha assicurato il supporto bipartisan del Congresso alla causa di. L’onorificenza Larende...

