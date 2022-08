La visita della Pelosi che imbarazza Biden (Di mercoledì 3 agosto 2022) La visita della speaker della Camera Nancy Pelosi a Taiwan ha messo in imbarazzo il presidente Biden e ha mostrato un’America sempre più divisa, anche ai vertici. Si tratta di un duro colpo per l’amministrazione Biden, che già sta affrontando momenti difficili nella guerra in Ucraina. Ora, Washington deve trovare soluzioni veloci alle minacce cinesi, Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 3 agosto 2022) LaspeakerCamera Nancya Taiwan ha messo in imbarazzo il presidentee ha mostrato un’America sempre più divisa, anche ai vertici. Si tratta di un duro colpo per l’amministrazione, che già sta affrontando momenti difficili nella guerra in Ucraina. Ora, Washington deve trovare soluzioni veloci alle minacce cinesi,

