La truffa milionaria sul reddito di cittadinanza scoperta a Torino: verifiche su 3 mila percettori (Di mercoledì 3 agosto 2022) Un sistema (illegale) per far percepire il reddito di cittadinanza a cittadini stranieri che dichiaravano la residenza a Torino. Pur continuando a vivere all'estero. Una truffa da oltre 1 milione e 400 mila euro scoperta dalla Guardia di Finanza e che ha portato a cinque misure cautelari (di cui una agli arresti domiciliari). Rispettivamente a carico di una dipendente di un Caf e quattro cittadini romeni. La dipendente dell'istituto di patronato inoltrava le richieste al portale dell'Inps. Domande in cui, secondo gli inquirenti, almeno 314 persone, prevalentemente cittadini romeni, avevano dichiarato falsamente di risiedere sotto la Mole, per beneficiare beneficiato del reddito. La donna, insieme al marito, utilizzando documenti e dichiarazioni false, presentava ...

