La strada del silenzio, ultima puntata: come finisce? (Di mercoledì 3 agosto 2022) Il 3 agosto 2022, su Canale 5, va in onda l’ultima puntata de La strada del silenzio, la serie tv greca andata in onda in patria nel 2021 e che la rete ammiraglia Mediaset ha proposto al proprio pubblico durante questa estate. La serie, ispirata alla leggenda del Pifferaio Magico, racconta del rapimento da parte di un misterioso uomo di alcuni bambini della comunità di Vathi, in Attica, tutti figli di persone benestanti. Indagando, si scoprono alcuni segreti degli abitanti della città, in cui resta coinvolta anche un giornalista da poco tornata a Vathi. come finisce La strada del silenzio? Per l’ultima puntata della serie, Canale 5 manda in onda quattro episodi. Nell’episodio “Countdown” Michalis riesce ad evitare ... Leggi su ascoltitv (Di mercoledì 3 agosto 2022) Il 3 agosto 2022, su Canale 5, va in onda l’de Ladel, la serie tv greca andata in onda in patria nel 2021 e che la rete ammiraglia Mediaset ha proposto al proprio pubblico durante questa estate. La serie, ispirata alla leggenda del Pifferaio Magico, racconta del rapimento da parte di un misterioso uomo di alcuni bambini della comunità di Vathi, in Attica, tutti figli di persone benestanti. Indagando, si scoprono alcuni segreti degli abitanti della città, in cui resta coinvolta anche un giornalista da poco tornata a Vathi.Ladel? Per l’della serie, Canale 5 manda in onda quattro episodi. Nell’episodio “Countdown” Michalis riesce ad evitare ...

forza_italia : #Calenda ha sempre detto che avrebbe tirato dritto per la sua strada. Invece ha girato a sinistra, per tornare a ca… - pisto_gol : La folle politica dei club, gli ingaggi milionari per i calciatori e gli allenatori porteranno alla fine di questo… - Agenzia_Ansa : Nuovo colpo di scena nella gestione delle autostrade abruzzesi e laziali A24 e A25. Il controllo torna nelle mani d… - CorriereAlbaBra : Sono terminati gli interventi di messa in sicurezza, attraverso opere di stabilizzazione, del tratto di strada inte… - Nicola85925583 : @Vincenzo140893 Capisco tutto ciò che dici ma il mercato è aperto ancora Chiesa potrebbe tornare prima del previsto… -