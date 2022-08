La strada del silenzio: trama della quarta e ultima puntata, stasera su Canale 5 (Di mercoledì 3 agosto 2022) stasera su Canale 5 alle 21:30 torna La strada del silenzio, serie tv thriller prodotta in Grecia e ispirata alla favola de Il pifferaio di Hamelin: la trama dell'ultima puntata. La strada del silenzio torna in TV per il quarto e ultimo appuntamento: stasera su Canale 5 alle 21:30 torna la serie thriller greca ispirata alla favola de Il pifferaio di Hamelin. La trama dell'ultima puntata Michalis torna al nascondiglio con l'uomo che ha ordito il rapimento, e insieme chiedono il riscatto con una scadenza definitiva. Scatta il countdown. Vasilis continua con il suo piano di vendetta e per questo incontra Petros. Nel frattempo, uno dei bambini si ammala ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 3 agosto 2022)su5 alle 21:30 torna Ladel, serie tv thriller prodotta in Grecia e ispirata alla favola de Il pifferaio di Hamelin: ladell'. Ladeltorna in TV per il quarto e ultimo appuntamento:su5 alle 21:30 torna la serie thriller greca ispirata alla favola de Il pifferaio di Hamelin. Ladell'Michalis torna al nascondiglio con l'uomo che ha ordito il rapimento, e insieme chiedono il riscatto con una scadenza definitiva. Scatta il countdown. Vasilis continua con il suo piano di vendetta e per questo incontra Petros. Nel frattempo, uno dei bambini si ammala ...

