La strada del silenzio: le anticipazioni dell'ultima puntata (Di mercoledì 3 agosto 2022) Tra rivelazioni ed eventi tragici, la polizia arriva finalmente ad identificare l'ideatore del sequestro che tiene col fiato sospeso la Grecia: ma anche quando il suo arresto è vicino, il misterioso personaggio non è pronto a arrendersi. Comincia così la quarta e ultima puntata de La strada del silenzio, la serie thriller di Canale 5 ambientata in Grecia, incentrata sul rapimento di nove bambini (tutti figli di alcune delle famiglie più importanti della zona) a bordo di un autobus che li sta conducendo a scuola. Dal puzzle dei sospetti emergono passioni e intrighi, maschere e doppie vite: chi sarà il responsabile? Ecco cos'accadrà nel gran finale, in onda mercoledì 3 agosto.

