La solitudine di Renzi

Il leader di Italia Viva rivendica il coraggio e la coerenza di non sostenere chi ha votato contro Draghi: «Abbiamo persone competenti, siamo il voto utile per l'Italia"

