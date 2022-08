La Sicilia di Ibn Jubayr, dove l’occidente è così simile al mondo dell’islam (Di mercoledì 3 agosto 2022) Non era confortevole viaggiare ai tempi di Ibn Jubayr, scrittore musulmano proveniente da al Andalus, l’attuale penisola iberica. Viaggiare costava fatica, eppure per i musulmani restava un obbligo, ricorda Giovanna Calasso, curatrice di questo “Viaggio in Sicilia” da lui redatto nel 1185. “Al tempo in cui Ibn Jubayr visita la Sicilia, nel mondo islamico si viaggia molto, per motivi religiosi, di studio, di commercio. Quello di Ibn Jubayr è il viaggio di un musulmano osservante partito per adempiere a uno dei cinque obblighi del culto: il pellegrinaggio alla Mecca”. Ed è proprio da questo pellegrinaggio che egli fa ritorno. La Sicilia è una tappa intermedia, prima del rientro in Spagna. I viaggi sono complicati, sfiancanti. Promettono sorprese e celano meraviglie. ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 3 agosto 2022) Non era confortevole viaggiare ai tempi di Ibn, scrittore musulmano proveniente da al Andalus, l’attuale penisola iberica. Viaggiare costava fatica, eppure per i musulmani restava un obbligo, ricorda Giovanna Calasso, curatrice di questo “Viaggio in” da lui redatto nel 1185. “Al tempo in cui Ibnvisita la, nelislamico si viaggia molto, per motivi religiosi, di studio, di commercio. Quello di Ibnè il viaggio di un musulmano osservante partito per adempiere a uno dei cinque obblighi del culto: il pellegrinaggio alla Mecca”. Ed è proprio da questo pellegrinaggio che egli fa ritorno. Laè una tappa intermedia, prima del rientro in Spagna. I viaggi sono complicati, sfiancanti. Promettono sorprese e celano meraviglie. ...

