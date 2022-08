La sentenza del Tar sui tatuaggi “non visibili”: «Non si può escludere chi li ha dai concorsi pubblici» (Di mercoledì 3 agosto 2022) I tatuaggi non visibili non possono essere causa di esclusione automatica da un concorso di ammissione. Lo ha deciso il Tribunale amministrativo regionale del Lazio a proposito di un ricorso di un aspirante finanziere, assistito dagli avvocati Santi Delia e Michele Bonetti. Lui era stato ritenuto non idoneo in sede di accertamenti psico-fisici a causa della presenza di due tatuaggi in zona sovra malleolare, e dunque coperta da uniforme. I giudici hanno ritenuto come contraria al tenore del quadro normativo di riferimento l’interpretazione del bando circa l’automatica esclusione di tutti quei candidati con tatuaggi o alterazioni fisiche permanenti involontarie nella zona sovra malleolare. Secondo il Tar una simile interpretazione si pone «in contrasto con il chiaro dettato della normativa primaria, la quale si ... Leggi su open.online (Di mercoledì 3 agosto 2022) Inonnon possono essere causa di esclusione automatica da un concorso di ammissione. Lo ha deciso il Tribunale amministrativo regionale del Lazio a proposito di un ricorso di un aspirante finanziere, assistito dagli avvocati Santi Delia e Michele Bonetti. Lui era stato ritenuto non idoneo in sede di accertamenti psico-fisici a causa della presenza di duein zona sovra malleolare, e dunque coperta da uniforme. I giudici hanno ritenuto come contraria al tenore del quadro normativo di riferimento l’interpretazione del bando circa l’automatica esclusione di tutti quei candidati cono alterazioni fisiche permanenti involontarie nella zona sovra malleolare. Secondo il Tar una simile interpretazione si pone «in contrasto con il chiaro dettato della normativa primaria, la quale si ...

