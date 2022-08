La Russia designa il battaglione Azov come organizzazione terroristica (Di mercoledì 3 agosto 2022) La Corte suprema di Mosca ha designato il battaglione Azov come organizzazione terroristica, proibendo di conseguenza ogni sua attività sul territorio di russo. In seguito a questa decisione i soldati catturati, come quelli dell' Azovstal... Leggi su today (Di mercoledì 3 agosto 2022) La Corte suprema di Mosca hato il, proibendo di conseguenza ogni sua attività sul territorio di russo. In seguito a questa decisione i soldati catturati,quelli dell'stal...

