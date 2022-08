La robotica industriale per aziende più sostenibili (Di mercoledì 3 agosto 2022) La sostenibilità è oramai un argomento all’ordine del giorno, nonché un obiettivo che molte industrie si stanno impegnando a raggiungere. Attualmente sono numerose le azioni che si possono intraprendere per rendere il proprio ciclo di produzione più sostenibile. Uno dei passi da fare è introdurre la robotica industriale all’interno del proprio contesto lavorativo. Non tutti lo sanno, ma anche la robotica può aiutare le realtà aziendali di svariati settori a diventare più sostenibili. L’innovazione può fare una grande differenza innanzitutto in termini di consumi energetici. Infatti è stato riscontrato che i bracci robotici e i sistemi di automazione più all’avanguardia consumano meno energia rispetto ai macchinari tradizionali. Inoltre permettono di ottimizzare la gestione delle risorse e di ridurre ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 3 agosto 2022) Latà è oramai un argomento all’ordine del giorno, nonché un obiettivo che molte industrie si stanno impegnando a raggiungere. Attualmente sono numerose le azioni che si possono intraprendere per rendere il proprio ciclo di produzione più sostenibile. Uno dei passi da fare è introdurre laall’interno del proprio contesto lavorativo. Non tutti lo sanno, ma anche lapuò aiutare le realtà aziendali di svariati settori a diventare più. L’innovazione può fare una grande differenza innanzitutto in termini di consumi energetici. Infatti è stato riscontrato che i bracci robotici e i sistemi di automazione più all’avanguardia consumano meno energia rispetto ai macchinari tradizionali. Inoltre permettono di ottimizzare la gestione delle risorse e di ridurre ...

