La riconoscete? Oggi è una famosissima e golosissima conduttrice (Di mercoledì 3 agosto 2022) riconoscete la ragazza in questa fotografia? Stretta al suo papà, mostra un sorriso sereno e sguardo vispo. Oggi è una conduttrice italiana ben nota al pubblico di Mediaset e Real Time. Osservate attentamente questa fotografia dal tocco vintage: quella raffigurata è una conduttrice ben nota al pubblico italiano Oggi giorno. La sua, del resto, è … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 3 agosto 2022)la ragazza in questa fotografia? Stretta al suo papà, mostra un sorriso sereno e sguardo vispo.è unaitaliana ben nota al pubblico di Mediaset e Real Time. Osservate attentamente questa fotografia dal tocco vintage: quella raffigurata è unaben nota al pubblico italianogiorno. La sua, del resto, è … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Frishser : Mentre voi vi accapigliate per un programma finito da 6 mesi barulino oggi ha ricevuto visite molto gradite in mare… - flower08189647 : RT @danielaunicmeta: Il nostro cuore oggi scalpita più che mai per te e la tua musica ?????????? A stasera ??....sono troppo emozionata ?????? P.s.… - laura_valenzano : RT @FrancescoDixit: Nel giorno del giudizio universale, il Signore ci rammenterà: «ero straniero e non mi avete accolto». Ma già oggi ci in… - Julia78210 : RT @danielaunicmeta: Il nostro cuore oggi scalpita più che mai per te e la tua musica ?????????? A stasera ??....sono troppo emozionata ?????? P.s.… - AvittoDora : RT @danielaunicmeta: Il nostro cuore oggi scalpita più che mai per te e la tua musica ?????????? A stasera ??....sono troppo emozionata ?????? P.s.… -