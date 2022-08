"La presunzione dei compagni, cosa c'è dietro la sua frase": Campi demolisce Lerner (Di mercoledì 3 agosto 2022) Mario Draghi si è dimesso da soli dodici giorni e l'effetto unità nazionale si è già dissolto in una vorticosa campagna di "delegittimazione elettorale" da parte del Pd. Non è sorpreso di questa deriva «apocalittica» Alessandro Campi, docente di Storia delle dottrine politiche all'Università di Perugia ed editorialista. Se i toni allarmistici della rive gauche sono una costante di ogni vigilia elettorale, per il prof ciò che va sgombrato dal campo è la "teoria del complotto" riguardo all'implosione del governo Draghi: «Abbiamo fatto tutto da soli». Prof, campagna ossessiva e a senso unico. Tutta contro il centrodestra. «A conferma di quanto fosse fragile e forzata l'unità nazionale costruita da Mattarella. Sin dal primo giorno i partiti della maggioranza hanno cercato di farsi le scarpe l'uno con l'altro: ovvero, soprattutto il Pd, di tirare ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 agosto 2022) Mario Draghi si è dimesso da soli dodici giorni e l'effetto unità nazionale si è già dissolto in una vorticampagna di "delegittimazione elettorale" da parte del Pd. Non è sorpreso di questa deriva «apocalittica» Alessandro, docente di Storia delle dottrine politiche all'Università di Perugia ed editorialista. Se i toni allarmistici della rive gauche sono una costante di ogni vigilia elettorale, per il prof ciò che va sgombrato dal campo è la "teoria del complotto" riguardo all'implosione del governo Draghi: «Abbiamo fatto tutto da soli». Prof, campagna ossessiva e a senso unico. Tutta contro il centrodestra. «A conferma di quanto fosse fragile e forzata l'unità nazionale costruita da Mattarella. Sin dal primo giorno i partiti della maggioranza hanno cercato di farsi le scarpe l'uno con l'altro: ovvero, soprattutto il Pd, di tirare ...

Claudio61331412 : @Storace Secondo me fa il pagliaccio e basta, con una grande presunzione.Persona inutile, mai combinato nulla in vi… - Controcorr : Riflessioni sulla presunzione di #innocenza Da Vittorio Roidi, presidente del Consiglio di disciplina dell’Ordine… - rodolfo_remondi : @I_AM_IM_ @fattoquotidiano ...non credo proprio dalla parte giusta,non conosco la tua età, ma noi c'eravamo! Questi… - FrancaCapitani2 : @Mar_venx Dico a lei le stesse cose, mi parli invece dei fatti di cui ha la presunzione di essere nel giusto - funzilogik : @carovana12 i conti su presunzione di morte dei ricchi sono astratte i giovani hanno bisogno di concretezze , non… -