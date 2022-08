La musica entra nel mondo del digitale grazie all’Mp3 | RAM – La rete a memoria (Di mercoledì 3 agosto 2022) Chi non conosce l’Mp3? grazie a questo standard (un algoritmo di compressione audio), la musica è entrata nel digitale rivoluzionando completamente il modo di ascoltarla. Nell’ambito del nostro format RAM – La rete A memoria, abbiamo deciso di intervistare Leonardo Chiariglione, l’ingegnere italiano che ha fondato l’Mpeg, il gruppo internazionale di esperti che ha prodotto gli standard audio-video Mpeg-1, Mpeg-2 e, appunto, l’Mp3. LEGGI ANCHE > La storia del roaming tra passato, presente e futuro RAM – La rete a memoria Perché si definisce inventore dell’Mpeg e non dell’Mp3? «Essere presentato come inventore dell’Mpeg significa riconoscermi il ruolo di avere inventato l’organismo che ha prodotto una enorme quantità di standard che hanno cambiato la ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 3 agosto 2022) Chi non conosce l’Mp3?a questo standard (un algoritmo di compressione audio), lata nelrivoluzionando completamente il modo di ascoltarla. Nell’ambito del nostro format RAM – La, abbiamo deciso di intervistare Leonardo Chiariglione, l’ingegnere italiano che ha fondato l’Mpeg, il gruppo internazionale di esperti che ha prodotto gli standard audio-video Mpeg-1, Mpeg-2 e, appunto, l’Mp3. LEGGI ANCHE > La storia del roaming tra passato, presente e futuro RAM – LaPerché si definisce inventore dell’Mpeg e non dell’Mp3? «Essere presentato come inventore dell’Mpeg significa riconoscermi il ruolo di avere inventato l’organismo che ha prodotto una enorme quantità di standard che hanno cambiato la ...

