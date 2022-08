La mossa di Putin che cambia il destino della guerra: l'annuncio che sorprende tutti (Di mercoledì 3 agosto 2022) L'ex cancelliere tedesco Gerhard Schroeder ha assicurato che il presidente russo Vladimir Putin vuole una soluzione negoziata alla guerra in Ucraina. «La buona notizia è che il Cremlino vuole una soluzione negoziata. Un primo successo è l'accordo sul grano, magari può essere lentamente allargato a un cessate il fuoco», ha affermato in un'intervista al settimanale Stern, precisando di aver visto Putin la settimana scorsa a Mosca. Schroeder ha sottolineato che ci vorrà del tempo per raggiungere un punto d'accordo su una serie di questioni cruciali come la Crimea o il Donbass. Per la regione orientale dell'Ucraina, «bisognerà trovare una soluzione basata sul modello cantonale svizzero», ha sostenuto. Il 77enne ex cancelliere tedesco è un amico stretto di Putin: nonostante abbia criticato la guerra in ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 3 agosto 2022) L'ex cancelliere tedesco Gerhard Schroeder ha assicurato che il presidente russo Vladimirvuole una soluzione negoziata allain Ucraina. «La buona notizia è che il Cremlino vuole una soluzione negoziata. Un primo successo è l'accordo sul grano, magari può essere lentamente allargato a un cessate il fuoco», ha affermato in un'intervista al settimanale Stern, precisando di aver vistola settimana scorsa a Mosca. Schroeder ha sottolineato che ci vorrà del tempo per raggiungere un punto d'accordo su una serie di questioni cruciali come la Crimea o il Donbass. Per la regione orientale dell'Ucraina, «bisognerà trovare una soluzione basata sul modello cantonale svizzero», ha sostenuto. Il 77enne ex cancelliere tedesco è un amico stretto di: nonostante abbia criticato lain ...

