La microtassa con imponibile di 40mila miliardi, l’errore sugli stage gratuiti, la gaffe sulle agenzie per il lavoro: gli scivoloni di Calenda (Di mercoledì 3 agosto 2022) Il punto programmatico che più ha attirato l’attenzione è il quarto, che comprende una riduzione di due punti di pil dell’Irap e dell’Irpef sui redditi medio bassi e il “taglio delle tasse totale per i giovani fino a 25 anni e del 50% per chi è nella fascia di età tra i 26 e i 30?. Carlo Calenda ha spiegato al Corriere che per finanziarli pensa a una “microtassa dello 0,1% su tutte le transazioni digitali” con cui raccogliere “40 miliardi“. Problema: con quell’aliquota, la base imponibile necessaria per portare a casa quel gettito è di 40mila miliardi. Più di venti volte il pil italiano e più del pil dell’intera Ue. È uno degli scivoloni del Patto Repubblicano sottoscritto dal leader di Azione con Emma Bonino e Benedetto Della Vedova, come ha rapidamente notato chi sta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 3 agosto 2022) Il punto programmatico che più ha attirato l’attenzione è il quarto, che comprende una riduzione di due punti di pil dell’Irap e dell’Irpef sui redditi medio bassi e il “taglio delle tasse totale per i giovani fino a 25 anni e del 50% per chi è nella fascia di età tra i 26 e i 30?. Carloha spiegato al Corriere che per finanziarli pensa a una “dello 0,1% su tutte le transazioni digitali” con cui raccogliere “40“. Problema: con quell’aliquota, la basenecessaria per portare a casa quel gettito è di. Più di venti volte il pil italiano e più del pil dell’intera Ue. È uno deglidel Patto Repubblicano sottoscritto dal leader di Azione con Emma Bonino e Benedetto Della Vedova, come ha rapidamente notato chi sta ...

