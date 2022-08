La Jaguar elettrica prende fuoco dopo la ricarica, ridotta in cenere in mezzo alla strada (Di mercoledì 3 agosto 2022) Un'auto elettrica Jaguar I - Pace ha preso fuoco spontaneamente dopo la ricarica: l'episodio, avvenuto lo scorso giugno, è stato raccontato a una rivista specializzata nel settore dallo stesso ... Leggi su leggo (Di mercoledì 3 agosto 2022) Un'autoI - Pace ha presospontaneamentela: l'episodio, avvenuto lo scorso giugno, è stato raccontato a una rivista specializzata nel settore dallo stesso ...

dangelopasquale : RT @leggoit: La #jaguar elettrica prende fuoco dopo la ricarica, ridotta in cenere in mezzo alla strada - leggoit : La #jaguar elettrica prende fuoco dopo la ricarica, ridotta in cenere in mezzo alla strada - Caterinadiiorgi : Jaguar I-Pace elettrica prende fuoco durante la ricarica - QuotidianoMotor : Jaguar I-Pace elettrica prende fuoco durante la ricarica - motoblog : Jaguar I-Pace elettrica prende fuoco durante la ricarica -