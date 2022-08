La Giunta Regionale della Campania dà l’ok per 145 nuovi bus

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – L’acquisto di 145autobus per 51 milioni di euro e un primo passo per l’ampliamento del museo Madre a Napoli sono tra i provvedimenti adottati dallanella seduta di oggi. La– si apprende – ha preso atto dell’ammissibilità al finanziamento (fondi Pon) per l’acquisto di autobus per un importo di 51 milioni di euro. Si tratta di 145 autobus di proprietàda assegnare ad aziende del traporto pubblico locale. Ma non solo. Laha individuato un’ulteriore “area interna” – il Fortore, nel Sannio – e ne ha approvato la perimetrazione ai fini dell’invio degli atti per l’avviofase di confronto con il comitato nazionale aree interne, presso il ...