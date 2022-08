La Germania fa marcia indietro sullo stop al nucleare: col calo delle forniture di Mosca si pensa di ritardare la chiusura delle centrali (Di mercoledì 3 agosto 2022) La Germania compie un passo indietro, che assomiglia più a un radicale cambio di rotta, sulla questione del nucleare. L’avvicinarsi dell’inverno e la necessità di trovare fonti alternative di energia al gas russo, dopo la riduzione delle forniture attraverso il gasdotto Nord Stream, hanno convinto il cancelliere Olaf Scholz a rimettere in discussione, almeno temporaneamente, le politiche dette Energiewende decise da Angela Merkel che prevedevano, tra le altre cose, un graduale abbandono del nucleare. Il capo del governo ha invece annunciato che prolungare l’attività delle centrali nucleari di cui la Germania ancora dispone è una mossa che “può avere senso”, anche se le ultime tre ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 3 agosto 2022) Lacompie un passo, che assomiglia più a un radicale cambio di rotta, sulla questione del. L’avvicinarsi dell’inverno e la necessità di trovare fonti alternative di energia al gas russo, dopo la riduzioneattraverso il gasdotto Nord Stream, hanno convinto il cancelliere Olaf Scholz a rimettere in discussione, almeno temporaneamente, le politiche dette Energiewende decise da Angela Merkel che prevedevano, tra le altre cose, un graduale abbandono del. Il capo del governo ha invece annunciato che prolungare l’attivitànucleari di cui laancora dispone è una mossa che “può avere senso”, anche se le ultime tre ...

