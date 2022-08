La figlia di Gianluca Vacchi affetta da Palatoschisi: tutto sulla sua malattia (Di mercoledì 3 agosto 2022) La figlia del noto imprenditore Gianluca Vacchi è nata affetta da Palatoschisi, una patologia congenita presente nei soggetti fin dalla nascita. Di cosa si tratta essenzialmente? La Palatoschisi è una patologia piuttosto molto rara, consistenze in una spaccatura (o fessura) nel palato, altrimenti chiamato tetto della bocca. La sua formazione è presente dalla nascita e si sviluppa durante la gestazione, all’interno del grembo materno. L’apertura che contraddistingue la Palatoschisi, è detta anche schisi. Che equivale al termine interruzione, dando così il senso della sua natura. Inoltre, questo tipo di schisi, può essere presente in un soggetto con altri analoghi segni: un esempio è il labbro leporino. C’è pure da dire che la sua presenza potrebbe ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 3 agosto 2022) Ladel noto imprenditoreè natada, una patologia congenita presente nei soggetti fin dalla nascita. Di cosa si tratta essenzialmente? Laè una patologia piuttosto molto rara, consistenze in una spaccatura (o fessura) nel palato, altrimenti chiamato tetto della bocca. La sua formazione è presente dalla nascita e si sviluppa durante la gestazione, all’interno del grembo materno. L’apertura che contraddistingue la, è detta anche schisi. Che equivale al termine interruzione, dando così il senso della sua natura. Inoltre, questo tipo di schisi, può essere presente in un soggetto con altri analoghi segni: un esempio è il labbro leporino. C’è pure da dire che la sua presenza potrebbe ...

