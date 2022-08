La Ferrari si sta incartando da sola, ma il bilancio per Binotto è positivo (Di mercoledì 3 agosto 2022) Gettare al vento un grande lavoro di progettazione ed un inizio di stagione davvero scintillante. La Ferrari dei piloti Charles Leclerc e Carlos Sainz e del team principal Mattia Binotto sta vanificando un avvio davvero esaltante nel Mondiale 2022 di Formula 1 dopo aver inanellato diversi, gravi, errori in modo consecutivo. Strategia sbagliate, affidabilità ballerina delle vettura e toppe dei piloti in pista hanno decretato, molto probabilmente, la fine della lotta al titolo piloti del monegasco che era stato eletto come antagonista principale di un Max Verstappen che, adesso, sembra concorrere da solo. Il team principal della Rossa di Maranello, però, ha difeso l’operato del team parlando di bilancio comunque positivo. Ferrari, Mattia Binotto: “bilancio ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 3 agosto 2022) Gettare al vento un grande lavoro di progettazione ed un inizio di stagione davvero scintillante. Ladei piloti Charles Leclerc e Carlos Sainz e del team principal Mattiasta vanificando un avvio davvero esaltante nel Mondiale 2022 di Formula 1 dopo aver inanellato diversi, gravi, errori in modo consecutivo. Strategia sbagliate, affidabilità ballerina delle vettura e toppe dei piloti in pista hanno decretato, molto probabilmente, la fine della lotta al titolo piloti del monegasco che era stato eletto come antagonista principale di un Max Verstappen che, adesso, sembra concorrere da solo. Il team principal della Rossa di Maranello, però, ha difeso l’operato del team parlando dicomunque, Mattia: “...

