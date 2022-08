La Cina non ha preso bene la visita di Nancy Pelosi a Taiwan (Di mercoledì 3 agosto 2022) Come prevedibile, il viaggio a Taiwan della speaker della Camera statunitense Nancy Pelosi non ha entusiasmato la Cina. Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha sottolineato come questa visita (definita “un fastidio creato di punto in bianco”) non sia che l’ulteriore riprova dell’atteggiamento da “tutto è concesso” che gli Stati Uniti stanno assumendo anche in Ucraina. A far degenerare la situazione è stata pure l’affermazione che Nancy Pelosi ha fatto all’interno del suo intervento introduttivo tenuto nell’incontro a Tapei con la presidente Tsai Ing-wen, quando ha affermato che “gli Stati Uniti non abbandoneranno il proprio impegno nei confronti di Taiwan”. Nancy Pelosi a Taiwan: la reazione di ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 3 agosto 2022) Come prevedibile, il viaggio adella speaker della Camera statunitensenon ha entusiasmato la. Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha sottolineato come questa(definita “un fastidio creato di punto in bianco”) non sia che l’ulteriore riprova dell’atteggiamento da “tutto è concesso” che gli Stati Uniti stanno assumendo anche in Ucraina. A far degenerare la situazione è stata pure l’affermazione cheha fatto all’interno del suo intervento introduttivo tenuto nell’incontro a Tapei con la presidente Tsai Ing-wen, quando ha affermato che “gli Stati Uniti non abbandoneranno il proprio impegno nei confronti di”.: la reazione di ...

