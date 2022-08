La campagna elettorale italiana inizierà a Ceglie Messapica con Meloni, Salvini, Conte, Tajani, Misiani e Rizzo fra gli altri La piazza: quinta edizione dal 26 al 28 agosto (Di mercoledì 3 agosto 2022) Di seguito il comunicato: Chi sarà il prossimo premier? Sarà donna? Le elezioni daranno ragione ai sondaggi che vedono in testa Giorgia Meloni? Il prossimo sarà dunque un governo di centrodestra? E a sinistra riuscirà il PD a unire i tanti cespugli rossi e verdi in campo? E il nuovo Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte riuscirà a ricavarsi un ruolo determinante per i futuri nuovi assetti politico-istituzionali? Sono questi i temi che guideranno quest’anno La piazza – Il bene comune, la kermesse politica di Affaritaliani.it diventata, alla quinta edizione, un imperdibile crocevia di incontri e un appuntamento chiave della politica nazionale dopo le ferie. Tutti in piazza, dunque, nell’ultimo weekend di agosto (26-27-28), nella cornice di trulli e masserie del borgo ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 3 agosto 2022) Di seguito il comunicato: Chi sarà il prossimo premier? Sarà donna? Le elezioni daranno ragione ai sondaggi che vedono in testa Giorgia? Il prossimo sarà dunque un governo di centrodestra? E a sinistra riuscirà il PD a unire i tanti cespugli rossi e verdi in campo? E il nuovo Movimento 5 Stelle di Giusepperiuscirà a ricavarsi un ruolo determinante per i futuri nuovi assetti politico-istituzionali? Sono questi i temi che guideranno quest’anno La– Il bene comune, la kermesse politica di Affaritaliani.it diventata, alla, un imperdibile crocevia di incontri e un appuntamento chiave della politica nazionale dopo le ferie. Tutti in, dunque, nell’ultimo weekend di(26-27-28), nella cornice di trulli e masserie del borgo ...

