La bozza del decreto Aiuti bis: meno tasse per i redditi fino a 35mila euro e welfare aziendale per le bollette di gas e luce (Di mercoledì 3 agosto 2022) Non è ancora definitivo, ma il testo del decreto Aiuti dovrebbe arrivare domani, 4 agosto, sul tavolo del Consiglio dei ministri. Potrà essere ancora limato, ma i punti principali sono ormai stati decisi. Il testo finale verrà poi esaminato dalla Camera a partire dal 13 settembre. Il dl Aiuti bis punterà in particolare a tutelare le categorie più vulnerabili della popolazione per far fronte ai rincari delle bollette. Questa fascia di popolazione include le persone in condizioni economicamente svantaggiate, chi ha disabilità, tutti quelli con utenze nelle isole minori non interconnesse o ubicate in strutture di emergenza in seguito a calamità e gli over 75. Per loro, a partire da gennaio 2023, la fornitura di gas rifletterà «il costo effettivo di approvvigionamento nel mercato all'ingrosso».

