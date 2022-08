“La bimba non è di Sonia”, clamoroso: Paolo Bonolis ha un’altra figlia | Sbuca fuori tutta la verità (Di mercoledì 3 agosto 2022) Sonia Bruganelli ha pubblicato delle foto di Paolo Bonolis assieme a sua figlia che però ha avuto da un’altra donna. Ecco di chi si stratta. Paolo Bonolis è uno dei conduttori italiani più amati di sempre che nel corso della sua carriera ha avuto al suo fianco tantissime donne dello spettacolo che hanno cercato di conquistarlo. Attualmente, il presentatore è sposato con Sonia Bruganelli, ma la donna qualche anno fa ha pubblicato delle foto di suo marito in compagnia di sua figlia e in molti hanno fatto notare che la ragazza in questione non è figlia della sua attuale moglie. Paolo Bonolis e la figlia avuta da una precedente relazione Infatti come ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 3 agosto 2022)Bruganelli ha pubblicato delle foto diassieme a suache però ha avuto dadonna. Ecco di chi si stratta.è uno dei conduttori italiani più amati di sempre che nel corso della sua carriera ha avuto al suo fianco tantissime donne dello spettacolo che hanno cercato di conquistarlo. Attualmente, il presentatore è sposato conBruganelli, ma la donna qualche anno fa ha pubblicato delle foto di suo marito in compagnia di suae in molti hanno fatto notare che la ragazza in questione non èdella sua attuale moglie.e laavuta da una precedente relazione Infatti come ...

