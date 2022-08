La 7 | “Agguato in studio” | terremoto nel nuovo talk | stop alle dirette? VIDEO

Leggi su specialmag

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Un altro scontro durissimo neldi La 7 fa scoppiare un polverone mai visto. Che ne sarà delprogramma in prime time? La 7Dopo l’ennesimo scontro in trasmissione La7 subisce una scossa diincredibile. Scopriamo insieme che cosa sta succedendo alprogramma della rete televisiva. La7 ha cominciato ad occuparsi della campagna elettorale in vista delle elezioni del 25 settembre. In queste settimane i programmi di punta della rete sono ancora in vacanza, così spunta una nuova finestra importante, con unshow a cura di Paolo Celata. Il giornalista è il conduttore de La corsa al voto che va in onda su La7 il lunedì e il mercoledìore 21:15. Celata è stato promosso in prima serata, dopo aver collaborato con Enrico Mentana nelle sue ...