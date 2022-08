Koulibaly: «Era il momento giusto per lasciare il Napoli, il Chelsea è stato l’unico club a volermi davvero» (Di mercoledì 3 agosto 2022) Kalidou Koulibaly parla in conferenza stampa per la prima volta da quando è passato al Chelsea. “È vero che è da molto tempo che la Premier League mi voleva. Credo in Dio e in queste cose, il momento era adesso. Forse prima nessuno era pronto e il Napoli non voleva che venissi. Non sono un giocatore a cui piace combattere con il proprio club per andarsene. Ho molto rispetto per il proprietario e per i tifosi ma credo che questa volta fosse il momento giusto per lasciare il Napoli. Ho fatto otto anni laggiù, ho avuto un sacco di bei momenti con i tifosi, i miei compagni di squadra, il club. Ho imparato molto sul calcio, quindi ho deciso con i miei amici e la mia famiglia di venire con il Chelsea. Perché ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 3 agosto 2022) Kalidouparla in conferenza stampa per la prima volta da quando è passato al. “È vero che è da molto tempo che la Premier League mi voleva. Credo in Dio e in queste cose, ilera adesso. Forse prima nessuno era pronto e ilnon voleva che venissi. Non sono un giocatore a cui piace combattere con il proprioper andarsene. Ho molto rispetto per il proprietario e per i tifosi ma credo che questa volta fosse ilperil. Ho fatto otto anni laggiù, ho avuto un sacco di bei momenti con i tifosi, i miei compagni di squadra, il. Ho imparato molto sul calcio, quindi ho deciso con i miei amici e la mia famiglia di venire con il. Perché ...

