Kepa-Napoli, manca ancora l'accordo sui bonus: spunta il nome della prima alternativa (Di mercoledì 3 agosto 2022) La trattativa per l'arrivo di Kepa al Napoli è entrata nella sua fase più calda. Il giocatore ha detto sì agli azzurri e si sta provando a lavorare per risolvere gli ultimi dettagli utili a chiudere il tutto e ufficializzare il nuovo portiere. L'edizione odierna de Il Mattino segnala però delle difficoltà che rischiano di dilatare i tempi per ottenere il sì definitivo del Chelsea: manca ancora infatti l'accordo sui bonus da corrispondere ai blues in cambio del prestito. Foto: Getty Images- Simon Mignolet I bonus chiesti dal club inglese sono piuttosto costosi: 3 milioni per il piazzamento fra le prime 3 in Serie A e altri 2.5 milioni per il passaggio agli ottavi di Champions, più un costo fisso di 3 milioni. Sommando questi ai 2.5 milioni di ingaggio da ...

