Karina Cascella senza freni sul Grande Fratello “se ci penso mi vengono i brividi perché…”

(Di mercoledì 3 agosto 2022), dopo tanti anni di asdagli schermi televisivi ha parlato del reality show più seguito del palinsesto Mediaset. Ecco che cosa ha detto sulla ex protagonista di Canale Cinque. La ex protagonista di Uomini e donne si è espressapeli sulla lingua, suscitando così l’inaspettata reazione dei fan.-Altranotizia-(Fonte: Google)Nelle scorse oresi è espressapeli sulla lingua sullo storico programma televisivo Mediaset. Scopriamo in che termini si è espressa la famosa corteggiatrice di Uomini e Donne.peli sulla lingua sul programma di ...

LSantillo_96 : Nemesi Ciacci viene eliminato dal GF, finisce nello studio della D'Urso e viene sbranato da Roberto Alessi, Enric… - elisabettatocc2 : @AlexWolf131199 @Alessan07633755 Per nulla la nostra karina Cascella 2.0 - AlexWolf131199 : @elisabettatocc2 @Alessan07633755 La nostra Karina Cascella 2.0 - infoitcultura : Karina Cascella torna a Uomini e Donne?/ Lei rompe il silenzio e svela che… - ParliamoDiNews : Karina Cascella torna a Uomini e Donne?/ Lei rompe il silenzio e svela che... #KarinaCascella #27luglio -

Napolike

... che ha rivelato come a causa del reddito non riesce a trovare degli impegati per il suo 'Crazy Pizza', Al Bano Carrisi eove condivide più o meno lo stesso problema dell'ex team ...Flavio Briatore, Albano Carrisi esi sono già espressi a riguardo, così come Orietta Berti e Salvo Veneziano . Rosalinda Cannavò e Georgette Polizzi si sono lamentati sui social ... Karina Cascella, le sue forme da urlo e le accuse di essere rifatta L'ex volto di "U&D" Beatrice Valli, rispondendo ad alcune domande fatte dai suoi fan su Instagram, ha attaccato senza pietà il reddito di cittadinanza.L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha espresso il suo disappunto per la difficoltà nel trovare una babysitter ...