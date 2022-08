Juventus | scoppia il caso Pogba

Leggi su freeskipper

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Paul, costato 8 milioni + 2 di bonus, doveva essere il salvatore della patria bianconera, l’asso della Juve che doveva rilanciare la squadra in vetta a tutte le classifiche per cercare di riprendersi il ruolo che le compete in Italia e in Europa. Ma il giocatore, per altro al tramonto della sua carriera, si