Juventus, la lista della spesa di Allegri: da Kostic a Raspadori. Intanto Arthur vicino al Valencia (Di mercoledì 3 agosto 2022) Oggi è stato il giorno del summit in casa Juventus, tra i dirigenti bianconeri e l’allenatore Massimiliano Allegri, per delineare le strategie sul calciomercato da qui al 1 settembre. Sono diversi i profili e i nomi fatti dall’allenatore della Juventus per rinforzare la sua rosa e puntare all’obiettivo dichiarato dello Scudetto. A livello tecnico Allegri vorrebbe prima possibile un esterno d’attacco, per questo già dalle prossime ore si entrerà nel vivo – o meglio si tornerà forte – per Filip Kostic dell’Eintracht Francoforte. Servirà un’offerta di almeno 20 milioni di euro, visto il doppio rifiuto del club tedesco alle avances del West Ham, arrivato ad offrire 15 milioni più 5 di bonus pochi giorni fa. ANSA L’ala dell’Eintracht Francoforte FIlip ... Leggi su open.online (Di mercoledì 3 agosto 2022) Oggi è stato il giorno del summit in casa, tra i dirigenti bianconeri e l’allenatore Massimiliano, per delineare le strategie sul calciomercato da qui al 1 settembre. Sono diversi i profili e i nomi fatti dall’allenatoreper rinforzare la sua rosa e puntare all’obiettivo dichiarato dello Scudetto. A livello tecnicovorrebbe prima possibile un esterno d’attacco, per questo già dalle prossime ore si entrerà nel vivo – o meglio si tornerà forte – per Filipdell’Eintracht Francoforte. Servirà un’offerta di almeno 20 milioni di euro, visto il doppio rifiuto del club tedesco alle avances del West Ham, arrivato ad offrire 15 milioni più 5 di bonus pochi giorni fa. ANSA L’ala dell’Eintracht Francoforte FIlip ...

