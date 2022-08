Juventus, Gazzetta: “Dries dice No al bianconero” (Di mercoledì 3 agosto 2022) Juventus, Gazzetta- Ad oggi la Juventus è stata rifiutata da Mertens secondo la Gazzetta che ha rispolverato il vecchio amore del belga. “Ciro Mertens ha fatto spallucce alla Juve per non tradire il Napoli? Nessun problema, a Torino mirano volentieri a sinistra: ovvero in direzione di Filip Kostic, l’attaccante mancino dell’Eintracht Francoforte. Nelle ultime ore, infatti, dall’entourage del goleador belga sono arrivati segnali di fumo poco incoraggianti. Addirittura i suoi amici napoletani parlano di un no ad un’offerta di 5 milioni netti. Gli approfondimenti porterebbero poco lontano: la realtà è che Dries è stato molto deciso nel respingere le avance dei rivali di sempre. Qualche settimana fa anche Koulibaly aveva resistito al corteggiamento juventino, optando per il più neutro Chelsea. L’atto ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 3 agosto 2022)- Ad oggi laè stata rifiutata da Mertens secondo lache ha rispolverato il vecchio amore del belga. “Ciro Mertens ha fatto spallucce alla Juve per non tradire il Napoli? Nessun problema, a Torino mirano volentieri a sinistra: ovvero in direzione di Filip Kostic, l’attaccante mancino dell’Eintracht Francoforte. Nelle ultime ore, infatti, dall’entourage del goleador belga sono arrivati segnali di fumo poco incoraggianti. Addirittura i suoi amici napoletani parlano di un no ad un’offerta di 5 milioni netti. Gli approfondimenti porterebbero poco lontano: la realtà è cheè stato molto deciso nel respingere le avance dei rivali di sempre. Qualche settimana fa anche Koulibaly aveva resistito al corteggiamento juventino, optando per il più neutro Chelsea. L’atto ...

GiovaAlbanese : #Pogba farà una terapia conservativa per 5 settimane: prima parte tra palestra e piscina, seconda in campo con lavo… - Gazzetta_it : Mertens dice no a 5 milioni della Juve: non vuole tradire la sua Napoli - Gazzetta_it : Pogba, niente operazione: torna il 10 settembre contro la Salernitana - ZonaBianconeri : RT @serie_a24: #Juventus, Gazzetta: “Dries dice No al bianconero” - serie_a24 : #Juventus, Gazzetta: “Dries dice No al bianconero” -