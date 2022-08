Juventus, Di Marzio: “Incontro a breve con l’entourage di Martial” (Di mercoledì 3 agosto 2022) Juventus Martial- La Juventus è ritorna in Italia, dopo il breve periodo Americano, terminato con la sconfitta per 2-0 contro il Real Madrid. Lavorano ancora a parte Chiesa e Rabiot mentre, nei prossimi giorni Pogba inizierà la terapia conservativa. La Juventus è una delle squadre più attive del momento sul mercato in entrata, per quanto riguarda il ruolo offensivo. Spostandoci per il reparto difensivo, Rugani nelle prossime ore sarà promesso sposo del Galatasaray. I Bianconeri, per non farsi trovare impreparati, vorrebbero scagliare l’offerta definitiva per prendere Milenkovic, dalla Fiorentina. Ritornando al discorso attaccante, Allegri cerca il vice Vlahovic che possa anche ricoprire il ruolo d’esterno. Molto defilata la pista che porterebbe ad un ennesimo ritorno di Morata, l’Atletico Madrid ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 3 agosto 2022)- Laè ritorna in Italia, dopo ilperiodo Americano, terminato con la sconfitta per 2-0 contro il Real Madrid. Lavorano ancora a parte Chiesa e Rabiot mentre, nei prossimi giorni Pogba inizierà la terapia conservativa. Laè una delle squadre più attive del momento sul mercato in entrata, per quanto riguarda il ruolo offensivo. Spostandoci per il reparto difensivo, Rugani nelle prossime ore sarà promesso sposo del Galatasaray. I Bianconeri, per non farsi trovare impreparati, vorrebbero scagliare l’offerta definitiva per prendere Milenkovic, dalla Fiorentina. Ritornando al discorso attaccante, Allegri cerca il vice Vlahovic che possa anche ricoprire il ruolo d’esterno. Molto defilata la pista che porterebbe ad un ennesimo ritorno di Morata, l’Atletico Madrid ...

