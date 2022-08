Juventus A-Juventus B domani in tv: orario, canale e diretta streaming amichevole Villar Perosa (Di mercoledì 3 agosto 2022) Quando e come seguire l’amichevole tra Juventus A e Juventus B a Villar Perosa. Il tradizionale appuntamento dell’estate bianconera ritorna dopo due anni di stop. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 17:00 di domani (giovedì 4 agosto). I tifosi potranno acquistare i biglietti online ma anche sul posto il giorno stesso. Non sarà disponibile una diretta televisiva o una live streaming della sfida in famiglia tra la squadra di Massimiliano Allegri e la formazione U23 di Brambilla. Per l’allenatore toscano sarà l’occasione di rifinire gli ultimi punti in vista dell’imminente esordio in campionato contro il Sassuolo del 15 agosto prossimo. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 3 agosto 2022) Quando e come seguire l’traA eB a. Il tradizionale appuntamento dell’estate bianconera ritorna dopo due anni di stop. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 17:00 di(giovedì 4 agosto). I tifosi potranno acquistare i biglietti online ma anche sul posto il giorno stesso. Non sarà disponibile unatelevisiva o una livedella sfida in famiglia tra la squadra di Massimiliano Allegri e la formazione U23 di Brambilla. Per l’allenatore toscano sarà l’occasione di rifinire gli ultimi punti in vista dell’imminente esordio in campionato contro il Sassuolo del 15 agosto prossimo. SportFace.

