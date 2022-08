Juvecaserta | si parte contro il Ruvo di Puglia Luise | “Subito una delle favorite”

CasertaNews

In questi ultimi giorni, tiene banco, la proposta di acquisto del PalaMaggiò, dadel gruppo ... Io da tifoso storico della,e della CASERTANA, con la mia famiglia, e da portavoce del ......della struttura e dell'area che si chiamerà Arena sport and family perché il Palamaggiò fadi ... Il Palamaggiò fu realizzato nel 1982 in soli cento giorni dall'allora patron della, ... Sergio torna alla Juvecaserta Altri due tasselli nel programma di completamento del roster della Ble Juvecaserta in vista del prossimo campionato di serie B ...Altri due tasselli nel programma di completamento del roster della Ble Juvecaserta in vista del prossimo campionato di serie B. La società ha, infatti, definito il passaggio nelle sue fila ...